FC Uden is kampioen en schrijft clubgeschiedenis met ruim honderd gescoorde goals

Maashorst kiest voor de ‘Udense methode’ van afval ophalen

MAASHORST - Maashorst gaat vanaf 2025 in heel de gemeente afval inzamelen op de manier zoals dat al jarenlang in Uden, Volkel en Odiliapeel gebeurt. Door de groene en grijze kliko’s en zakken met plastic afval vaker op te halen hoopt de gemeente in 2030 uit te komen op maximaal 80 kilo restafval per persoon.