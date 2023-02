Gemeente Maashorst geeft 60 mille voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

achtergrond Park Moleneind Uden is testcase voor geloofwaar­dig­heid politiek Maashorst

UDEN - Al vijftien jaar is het de bedoeling dat honkbalclub Red Sox het Park Moleneind in Uden gaat verlaten. De politiek in de gemeente Maashorst krijgt het maar niet geregeld. Het is een foutenfestival waaraan geen eind lijkt te komen.

9 februari