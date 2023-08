Dassen als directe buren, maar ze zitten plan flexwonin­gen Schijndel niet in de weg

SCHIJNDEL - Opluchting bij de gemeente Meierijstad: de aanwezigheid van dassen in de omgeving van de Bremweg is geen belemmmering om er 144 tijdelijke woningen te bouwen. Een belangrijke hobbel is daarmee genomen.