Midden in de zomer een kerstpak­ket kiezen bij Doegoods: ‘Het inpakken is handwerk en dat doen onze mensen’

UDEN/OSS - Het is hartje zomer, een beetje raar om nu al op pad te gaan voor een kerstpakket. Maar werkgevers lopen in en uit bij Doegoods in Uden, onderdeel van IBN. Dit jaar verwacht het bedrijf ruim 75.000 pakketten in het hele land te leveren.