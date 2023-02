Kat in kist gedumpt in Uden; Oscar uiteindelijk gestorven na spoedoperatie

PSV loot in de kwartfina­le van het bekertoer­nooi tegen een oude bekende

PSV speelt in de kwartfinale van het bekertoernooi van dit seizoen tegen ADO Den Haag, de ploeg van Dick Advocaat. Hij was in het verleden ook twee keer hoofdcoach van PSV, tussen 1994 en 1998 en in seizoen 2012-2013. Dit seizoen spelen de Hagenaars in de Keuken Kampioen Divisie.

11 februari