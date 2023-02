Maashorst geeft plots gas: Red Sox honkbalt over een jaar op nieuwe locatie

Huis van jonge dief (18) uit Oss staat vol scooters en fietsen

OSS - De politie is donderdag na onderzoek naar enkele diefstallen van scooters en fietsen een huis binnengevallen in de wijk Ruwaard in Oss. De jonge bewoner van 18 jaar had een flinke voorraad in zijn huis staan. Hij is opgepakt.

9 februari