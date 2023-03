Maashorst geeft stoppende boeren perspectief met maatwerk voor plannen

In afwachting van de nieuwe Omgevingswet zijn een heleboel verzoeken en plannen van agrariërs in de ijskast gezet. Wat de gemeente Maashorst betreft mogen die daar nu uit omdat het nog te lang duurt voordat die nieuwe wet en de bijbehorende visie voor de gemeente is vastgesteld. Met nieuw, soepel interim beleid denkt Maashorst de boeren tegemoet te kunnen komen.

Tien gevallen

Om hoeveel mensen het gaat kan wethouder Franko van Lankvelt niet zeggen. ,,Maar alleen afgelopen jaar waren het zeker vijf tot tien gevallen", zegt hij. Wie plannen heeft, kan aankloppen bij de gemeente. Die toetst het initiatief aan de geldende regels en de contouren van de nieuwe Omgevingsvisie die in de maak is.

,,Het beleid is nu aan de voorkant wat minder dichtgetimmerd. Dat geeft wat extra ruimte. Wel stellen we als voorwaarde dat plannen de kwaliteit van het buitengebied verbeteren of kwaliteit toevoegen”, zegt Van Lankvelt. Denk aan een betere inpassing van een bedrijf in de omgeving of extra maatregelen om het klimaat te verbeteren.