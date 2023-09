Man aangehouden na vondst dode vrouw (41) in woning Uden, politie vermoedt misdrijf

Martijn Bos nieuwe directeur van Talenten­cam­pus Oss: band tussen onderwijs en bedrijfsle­ven versterken

OSS – Martijn Bos is begonnen als de nieuwe directeur van de Talentencampus Oss. Hij is de opvolger van Richard van Ommen. De Talentencampus is de organisatie in Oss die een brug slaat tussen onderwijs en bedrijfsleven.