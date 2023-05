Man negeert stopteken politie en crasht met auto tijdens achtervolging in Schaijk, drie gewonden

Pim Piepers legt de lat hoog met eerste boek; ’wil vet debuut maken’

UDEN - Het was geen gemakkelijke opgave voor Pim Piepers, het schrijven van zijn eerste boek. Vooral omdat de Udenaar de lat hoog had liggen, want hij wilde er meteen ook een ‘vet’ debuut mee maken. Maar zaterdag ziet dan toch ‘Dood in het Licht - de Verzettelingen van Lokos’ het licht.