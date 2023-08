Nachtvlinders spotten populaire hobby: 359 soorten geteld in Maashorst

Caffero Uden in de prijzen op vuurwerk­fes­ti­val in Spanje; en door naar Formule 1 in Zandvoort

UDEN - Het vuurwerkbedrijf Caffero uit Uden is bij wedstrijden in Spanje twee keer in de prijzen gevallen. Hun vuurwerkshow kreeg de tweede prijs en nog een van de jeugdjury. Het bedrijf is net terug uit San Sebastian en gaat meteen door naar Zandvoort voor de opbouw van het vuurwerk en de speciale effecten tijdens de Formule 1 Grand Prix.