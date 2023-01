Nieuwe fotoclub in gemeente Maashorst in de startblokken

,,De naam Fotoclub Maashorst is misschien niet de meest creatieve maar wel erg herkenbaar”, erkent fotograaf en mede-initiatiefnemer José Snabel uit Uden. De club werkt met zeven themagroepen zodat vrijwel iedereen iets van zijn of haar gading zal vinden.

Leren van elkaar

Het is de bedoeling om een keer in de maand een clubavond in de Groenhoeve in Uden te houden. Tijdens zo’n avond kunnen sprekers worden uitgenodigd, zijn er (publieks)lezingen, workshops en fotocursussen en kunnen de leden hun werk aan elkaar laten zien en beoordelen. Ook is het de bedoeling om regelmatig excursies te houden.