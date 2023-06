Nieuwe pastoor Schaijk en Ravenstein was vermogensbeheerder: ‘Met materialisme heb ik niets’

Oppassen voor broedende buizerds in de Maashorst: 'Hou een stok omhoog, ze mikken altijd op het hoogste punt’

Het broedseizoen van de roofvogels is in volle gang. En zoals echte vaders en moeders doen, beschermen ook de gevederde aardbewoners hun toekomstige kroost. Kom je als wandelaar of fietser in een natuurgebied? Wees dan voorbereid! ,,De overlast is vervelend, maar zeer beperkt.”