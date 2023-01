Ook Maashorst wil meewerken aan verhuizing tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaijk

Ruud van Nistel­rooij beaamt dat het crisis is bij PSV: ‘Ik zie geen ander woord voor de situatie waar we in zitten’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij was na afloop van de verloren wedstrijd van PSV bij FC Emmen duidelijk. ,,Ja, het is crisis. Ik zie geen ander woord voor de situatie waar we in zitten”, vond ook de trainer van PSV na de 1-0 overwinning van de Drenten. ,,Daarvoor neem ik de volle verantwoordelijkheid. Ik moet meer uit dit team halen”, zei Van Nistelrooij tijdens de persconferentie na de wedstrijd.

22:11