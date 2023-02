Ouders wanhopig omdat bus voor leerlingenvervoer vaak te laat is: ‘Als Annie niet rijdt, ligt het plat’

Politie vindt twee keer achter elkaar drugs bij controle in Uden, twee mannen aangehou­den

UDEN/SOMEREN - Bij een controle in Uden trof de politie donderdag twee keer drugs aan in een auto. Een 22-jarige man uit Someren en een 27-jarige Amsterdammer werden betrapt en aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen.

