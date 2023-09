Overleden persoon aangetroffen in huis in Uden

Schooldi­rec­teur Clemens Geenen (62) is een echt podiumdier: ‘Als ik onderwijs beu ben, doe ik iets met theater of cultuur’

VORSTENBOSCH - Schooldirecteur Clemens Geenen (62) is een onderwijsman pur sang maar ook écht een podiumdier. De bekende Vorstenbosschenaar vertelt over zijn passie voor theater en cultuur, zijn toewijding voor zijn omgeving en over het verlies van baby Eva.