Prinsen gaan voorop in ouderwets carnavalsbal in de Udense Knoerissenstal

‘Het wordt paradijse­lijk’: duizenden mensen melden zich aan voor een tiny house in de nieuwe natuur

MAASHORST/ZEELAND - In het gebied de Heihorst in Zeeland mogen boeren binnenkort tiny houses plaatsen in nieuw aangelegde natuur. De gemeente Maashorst heeft het gebied aangewezen als voorbeeldlocatie voor Peel Natuurdorpen die de kleine huisjes op veel meer plekken wil realiseren.

27 januari