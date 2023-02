Ras-Brabander Cliff maakt de tongen los met vrijpartij in ‘Lang Leve de Liefde’: ‘Ik ben zoals ik ben’

Veghelse Kuussen eren vertrekken­de ‘opper’ van de Udense Knoerissen met een lied

UDEN/VEGHEL - De prinsenreceptie voor de Udense prins David Noy van de Knoerissen kreeg zondag aan het einde van de middag in Markant nog een bijzonder staartje. Nadat Prins Porcellus LVI door Prins Leon I van de Kuussegatters uitgebreid was gefeliciteerd hadden de Veghelaren nog een verrassing voor vertrekkend ‘opper’ Walter van Uden in petto.