Schoolbusje stopt niet meer bij elk Udens huis

Breifanaat Brigitte (78) stopt voorlopig niet met haar winkel: ‘Handwerken is populair, ook bij jongeren’

EINDHOVEN - Ze is 78 maar voorlopig niet van plan haar winkel te sluiten. Brigittes zaak in handwerkspullen is van boven tot onder bedekt met bollen wol in alle kleuren. ,,Leuk om te zien dat breien nog steeds populair is.”