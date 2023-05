Sjaak van Tilburg (1922-2023) overlijdt vlak voor 101ste verjaardag: ‘Reek zonder Sjaak is bijna onvoorstelbaar’

Hoe de in Indië gesneuvel­de oom Hans na een speurtocht tot leven kwam: ‘De reus uit Uden is geveld’

UDEN - Jarenlang was hij niet meer dan een foto aan de muur, een naam die af en toe viel. Totdat Hans en Theo Hoefs in de geschiedenis doken van hun in Indië gesneuvelde oom Hans Hoefs. ,,Het was een avonturier, maar ook een gewone Ujese jongen.”