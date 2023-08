PSV is op weg om jonge Deense keeper aan te trekken

PSV is hard op weg om de Deense keeper Mikkel Markdal aan de jeugdopleiding toe te voegen, zo melden Deense bronnen. De 17-jarige doelman was eerder op stage en is afkomstig van AGF Aarhus, waarmee de Eindhovense club een akkoord heeft bereikt.