Tarik G. dwong kwetsbare vrouwen tot prostitutie en buitte ze uit, nu moet hij 58.000 euro betalen

Clubs en omwonenden kraken rapport over Park Moleneind: ‘Dit is onbehoor­lijk bestuur’

MAASHORST/UDEN - Murw gebeukt, machteloos en voor de gek gehouden. Zo voelen de sportclubs en omwonenden van Park Moleneind in Uden zich nu een besluit over de verhuizing van honkbalclub Red Sox weer is uitgesteld. Het onderzoek waarop dat besluit is gebaseerd noemen ze ‘onzorgvuldig’ en een ‘gotspe’.

2 februari