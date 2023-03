Tegenvaller voor Petruskerk Uden: verwarmingsketel kapot

‘Veel mensen zijn ontevreden met de gang van zaken in Nederland’: Coöperatie Ons Maasland groeit hard

HEESCH - Als bezorgde burger die de ontwikkelingen in de wereld ziet, wil Roel Wolfert uit Heesch een prettige leefomgeving creëren voor nu en in de toekomst. De menselijke maat moet terug. Dit wil hij bereiken met een coöperatie: Ons Maasland. Die heeft al 120 leden in de regio.