Toekomst Red Sox Uden blijft onzeker, gemeente Maashorst moet op zoek naar andere locatie

Rechtbank zet plan sociale huurwonin­gen op Zeven Eikenlaan Veghel op losse schroeven

DEN BOSCH/VEGHEL - Het plan voor de bouw van 15 sociale huurappartementen in de Zeven Eikenlaan in Veghel loopt forse vertraging op en kan mogelijk niet doorgaan. De gemeente Meierijstad was niet ingegaan op bezwaren van één omwonende.

30 januari