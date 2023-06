Udenaar Martijn van Dooren leeft en werkt vanuit zijn rugzak: ‘Een vaste woonplaats? Heb ik niet’

Meer geld nodig voor speelpark, anders kunnen de allerklein­sten niet spelen

Een crowdfundingsactie moet de nog nieuwe speel- en beweegtuin in het Millse Aldendrielpark compleet maken. Extra geld is nodig om één of meerdere extra toestellen te kunnen plaatsen voor de allerkleinsten. De crowdfunding start in het weekend van 9 juli met een speciale actiedag.