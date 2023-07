Verbazing over hoger beroep na seksuele afpersing 12-jarig meisje: ‘Ik wil alles doen, als ik maar niet de cel in hoef’

Zo wonen 54 jonge vluchtelin­gen op mini-azc in Sint-Oedenrode: ‘Dit is voorlopig het eindpunt van hun reis’

Het ‘mini-azc’ in Sint-Oedenrode zit sinds vrijdag op de maximale bezetting van 54 jonge vluchtelingen. Volgens locatiemanager Monique Wouters is fe eerste maand daarmee bijna geruisloos voorbijgegaan. Niet iedereen is dat met haar eens.