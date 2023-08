Volgens conservator van Museum Krona kunnen we leren van kloosterleven: ‘Mensen hebben vertraging nodig’

Ruud Hanenberg verruilt jeugdlief­de RKVV Erp voor VV Gemert: ‘Aardig wat nachtjes van wakker gelegen’

ERP - Ruud Hanenberg (23) speelde zijn hele leven voor dorpsclub RKVV Erp, maar daar komt verandering in. In de volgende voetbaljaargang komt Hanenberg uit voor VV Gemert. Het was, met de champignonkwekerij van de familie in het achterhoofd, nu of nooit voor de vleugelverdediger.