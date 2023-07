Vriend doodgeschoten kickbokstrainer Stef Muller krijgt zelf korte celstraf voor mishandeling

Feestje voor Veghelse biebjuf Alice: ‘Ik heb in die 40 jaar miljoenen pagina’s langs mijn duimen laten gaan’

VEGHEL – Alice Poulussen-Troenokarso is al jaren een bekend gezicht in de Veghelse bibliotheek. Door de coronaperiode schoot haar 40-jarige jubileumviering er helemaal bij in. Feliciteren kan nu wel: dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur in de bieb.