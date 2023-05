Wegpiraat (20) rijdt met 187 kilometer per uur over de A50 bij Uden en moet rijbewijs inleveren

Bijzondere kunstwer­ken ‘landen’ in Bossche spoorzone: podium West Side Story en ronde banken met ecosyste­men

DEN BOSCH - De Bossche spoorzone is op korte termijn twee bijzondere kunstwerken rijker: West Side Story en Through the looking glass. West Side Story is een verplaatsbaar podium dat ook gebruikt kan worden als expositieruimte, atelierruimte en informatiecentrum.