Werk aan N264 bij Uden kan gewoon beginnen, provincie niet bang voor extra uitstoot stikstof

Een kleine maand geleden trapte de provincie zelf op de noodrem omdat de vrees bestond dat het werk aan de drukke weg tussen Uden en Haps misschien voor extra uitstoot van stikstof zou zorgen op naburige Natura 2000-gebieden. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat daar geen sprake van is.

Geen omleidingen

Volgens de provincie met name omdat er tijdens de werkzaamheden aan de weg - op een enkel weekeinde na - geen omleidingen nodig zijn en het verkeer gewoon over de N264 kan blijven rijden. Dat scheelt omrijden en dus extra uitstoot van stikstof. Ook gaat de aannemer nieuwer en elektrisch materieel inzetten.

Een aparte vergunning volgens de Wet natuurbescherming is daarom niet nodig en dus kan de reconstructie - in tegenstelling tot veel andere projecten in Brabant - gewoon doorgaan, zij het met een kleine vertraging.