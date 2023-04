Wielerronde Uden barst van de ambitie: op weg naar het NK jeugd in Uden

Lokaal voor Lokaal opent kledingwin­kel in Zeeland om eigen activitei­ten te financie­ren

ZEELAND - Via Via is de naam van de nieuwe kledingwinkel die Lokaal voor Lokaal Zeeland op 27 april opent. De winkel met tweedehands kleding zit in het voormalige pand van kapsalon Die Twee Kappers aan de Kerkstraat en is twee dagen per week geopend. De opbrengst wordt gebruikt om alle activiteiten van Lokaal voor Lokaal te financieren.