Zeester-Meerval uit Uden koestert eigen ‘badje’: ‘Minder dan 28 graden kan echt niet, dan lopen alle oude dames weg’

Column Soms moet je eerst even tot tien tellen voor publieke­lijk reageert

Het was zo’n moment tijdens een verbouwing dat de planning per ongeluk net even spaak liep. En zo kwam het dat we wel al een kraan in onze nieuwe keuken hadden, maar nog geen spoelbak. Natuurlijk, een typisch gevalletje van een luxeprobleem. Maar onhandig was het wel, dat campingachtige geklooi met een teil die steeds in de wc leeggegooid moest worden.