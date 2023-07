Megen presen­teert zich in het wit, wit en nog eens wit tijdens Heerlijk Wit

MEGEN - Het is een idee dat al enkele jaren bij hem borrelde. Maar zaterdag 2 september is het dan zover en vindt de eerste Heerlijk Wit plaats. Lid van de vierkoppige organisatie, John Sernee, wil er niet veel over kwijt, maar wel dat het in het Maasstadje zal plaatsvinden én dat alles wit wordt.