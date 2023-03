Actie voor zoon doodgeslagen Dominique: ‘Geldzorgen mogen rouw en verdriet niet overschaduwen’

Maassluizer Dominique (42) werd afgelopen weekeinde in het bijzijn van zijn 14-jarige zoon uit het niets doodgeslagen. Om ervoor te zorgen dat de rouwende tiener en zijn moeder naast het verdriet niet ook met geldzorgen worstelen, is een crowdfunding opgezet.

‘Hulp voor zoon van omgekomen Dominique’, zo luidt de inzamelingsactie die maandagavond werd gestart. ,,De moeder van Dominique is mijn beste vriendin. Samen met haar zus ben ik deze actie begonnen, we staan dus heel dichtbij en willen zo graag iets voor ze doen”, zegt Linda.

In de nacht van vrijdag op zaterdag loopt Dominique samen met zijn zoon naar huis na een gezellige avond. Wanneer ze bijna thuis zijn, gaat het gruwelijk mis: volgens getuigen zou een bewoner zich kwaad hebben gemaakt over geluid op straat, en boos in de deuropening zijn verschenen. Vervolgens komt een man uit de woning, die Dominique uit het niets een klap zou hebben gegeven. Hij valt en raakt buiten bewustzijn. Niet veel later overlijdt Dominique in het ziekenhuis.

Hele klus

,,De manier waarop zijn zoon hem heeft verloren en dat hij daar getuige van is geweest, is ronduit traumatisch”, aldus Linda. ,,We willen ervoor zorgen dat de rouw en het verdriet er kan zijn, zonder overschaduwd te worden door financiële problemen.” Daarnaast komt in de toekomst alle zorg op schouders van zijn moeder: ,,Hoewel ze zich keihard inzet, zal het een hele klus worden om alles financieel rond te breien.”

Het streefbedrag is 15.000 euro. ,,Dat is een grove berekening van wat die jongen in de toekomst aan kosten voor school, later een studie maar misschien ook hulp om dit alles te verwerken nodig kan hebben.”

