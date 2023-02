AquaSwets heeft geen geld voor reparatie autoveer tussen Maassluis en Rozenburg

Gaat-ie wel of gaat-ie niet? Het pontje vaart, tot opluchting van een handjevol reizigers

Gaat het pontje nou wel of niet? Met deze vraag worstelen reizigers tussen Rozenburg en Maassluis al een week. Vervoerder Blue Amigo en de provincie kwamen met verwarrende berichten. Vrijdag ging het fietspontje gewoon, op het autoveer is het nog wel even wachten.

16:48