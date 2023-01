Basketbalvereniging baalt van uitstel bomenkap: bouw sporthal loopt vertraging op

Een fikse tegenvaller voor Green Eagles, erkent voorzitter Otto. ,,We zijn er al heel lang mee bezig en de eerste paal had eigenlijk al de grond in gemoeten, maar het is nu vertraagd.’’ De gemeente Maassluis liet eerder deze week weten dat er ‘nog geen beslissingen zijn over het vervolg’. De verwachting van de gemeente Maassluis was eerder overigens dat de bouw eind vorig jaar van start zou gaan.

Gymles

Al jaren wordt er in Maassluis gesproken over een nieuwe sporthal. Green Eagles speelt al die jaren in verschillende zalen in Maassluis. In een sportzaal aan de Haydnlaan, in de Wethouder Smithal in Maassluis-West en in de sporthal van het Lentizcollege.