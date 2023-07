Bijna 300 bezwaren tegen wegdoen van kunstcollectie: ‘Het zit mensen echt dwars’

Zomereen­zaam­heid onder ouderen is een ding: ‘Ik vind dit maar een rottijd’

De politiek maakt zich zorgen over de eenzaamheid onder ouderen, die met name in de zomer schrijnend zou zijn. Een rottijd of niet, de 82-jarige Francine Scholtes zit niet bij de pakken neer. De Westlandse en haar vier ‘buuffies’ zitten nu lekker vaak bij elkaar.