Burgemeester sluit woning aan Peter van Anrooylaan vanwege drugshandel

Meester Dan van der Lingen neemt na 43 jaar afscheid van basis­school De Vlieten

Basisschool OBS De Vlieten in De Lier neemt na 43 jaar afscheid van Dan van der Lingen. Meester Dan gaat binnenkort met pensioen en daarom was er speciaal voor hem een groots open podium in De Rank georganiseerd.