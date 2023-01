Carrie en Martijn stoppen met hun kaasspeciaalzaak: ‘Het kaaswinkeltje is als ons eerste kind’

Met transfer­dead­line op komst, spreken ze niet over play-offs en Europees voetbal bij Sparta

Met kunst- en vliegwerk sleepte Sparta tegen NEC een punt uit het vuur: 1-1. Daarmee werd de aanval van NEC ternauwernood afgeslagen, maar heeft de Kasteelclub nog wel enkele andere zorgen. Zo is het nog maar sterk de vraag of Sven Mijnans na het sluiten van de transfermarkt nog in Rotterdam-West speelt.

30 januari