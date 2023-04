De Megaweek komt er weer aan: de Oranjeparty is al stijf uitverkocht

BBB krijgt dikke vinger in de pap in Delfland

Vijf partijen krijgen een vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van Delfland. Dat is de vermoedelijke uitkomst van het formatieproces in het hoogheemraadschap. Verkenner Bert Blase stelt in zijn advies een coalitie voor waarin BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen een vertegenwoordiger krijgen. Fractievoorzitter Nieske Dijkshoorn van BBB neemt het advies over en gaat er mee aan de slag.