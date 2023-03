Dubbel feest voor veertig jaar Historische Vereniging Maassluis: ‘Alles in het teken van Fenacolius’

Maasslui­zers komen in actie voor hun geliefde Karperhoe­ve na verwoesten­de brand

Maassluis laat zijn hart spreken voor de Karperhoeve na de brand van vorige week. De familie Hollaar krijgt hulp van alle kanten. Ineke van Waalwijk-Hollaar is daarvan onder de indruk. Het helpt de familie in deze moeilijke tijden. ,,Het is hartverwarmend als je ziet hoeveel mensen voor ons klaarstaan.”