Edo Haan vertrekt na 7,5 jaar als burgemeester van Maassluis: ‘Rol met veel plezier vervuld’

Justitie wil Rotterdam­mer achter tralies na dodelijke botsing: ‘Ik dacht dat ik een topchauf­feur was’

Het Openbaar Ministerie heeft maandag bij de rechtbank in Breda zeven jaar cel geëist tegen de 22-jarige Mustafa S. uit Rotterdam. Hij bekende dat hij op 30 mei vorig jaar de 66-jarige voetganger Gerard doodreed op de Besterdring in Tilburg. Hierna was hij doorgereden.