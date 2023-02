Edo Haan vertrekt na 7,5 jaar als burgemeester van Maassluis

Bekende koekjesbak­ker Verkade, met Vlaarding­se roots, in de spotlights in Streekmuse­um Jan Anderson

Bijna iedereen stopte er ooit wel één in zijn mond: een koekje van het bekende merk Verkade. Lang niet iedereen weet dat de oprichter van dat bedrijf, Ericus Gerhardus Verkade, geboren is in Vlaardingen. Reden voor Streekmuseum Jan Anderson een tentoonstelling over de koekjesbakker uit Zaandam in te richten.