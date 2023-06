Een fris stadhuis, betere wegen en vervanging Koepaardbrug: Maassluis trekt de knip in onzekere tijd

Volle terrassen op zonovergo­ten Haring- en Bierfesti­val: ‘Mmm, de nieuwe is vol, romig en vet’

Al vroeg in de middag kon je over de hoofden lopen tijdens het Haring- en Bierfestival in Vlaardingen. En dat bleef zo. Het werd een zonovergoten festijn vol concerten, eten en bier, waarbij zanger Hans de Booij de stad met een optreden verraste maar ook het Multicolour-evenement werd afgelast