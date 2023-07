Elektrische motoren in oude zeesleper: studenten onderzoeken verduurzaming maritiem erfgoed

Maassluis viert groot maritiem feest in de buitenha­ven en trapt meteen vaarsei­zoen af

Een kijkje nemen op de oude sleepboten, meevaren langs de skyline van Maassluis of struinen over de historische markt: tijdens de Dag van de Zeesleepvaart aanstaande zaterdag is er van alles te doen in de buitenhaven. ,,Maar als we ons als willen blijven presenteren als maritieme stad, zijn er meer handjes nodig.”