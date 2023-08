Ongeduld groeit bij raad Mid­den-Delfland over grootscha­li­ge opvang asielzoe­kers

In de gemeenteraad van Midden-Delfland groeit het ongeduld over het ’totale gebrek aan informatie’ over de ontwikkelingen rond de grootschalige opvang van asielzoekers. Zowel collegepartij VVD als de oppositie van Mijn Partij wacht al tijden vergeefs op nieuws over de bevolkingssamenstelling van het centrum, waar 225 vluchtelingen een woonplek zouden moeten krijgen.