Winkeliers slepen RET voor de rechter vanwege planning werk aan de trambaan: ‘Dan net veel omzet’

Winkeliers van de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam slepen de gemeente en de RET voor de rechter. Zij zijn verontwaardigd over de geplande werkzaamheden aan de tramrails, precies in de periode waarin zij gewoonlijk de meeste omzet draaien.