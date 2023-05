‘Gymles zoals vroeger’, maar dan voor volwassenen: in Maassluis kan het

Metamorfo­se van Westland gaat beginnen: masterplan Flora Campus vastge­steld

Westland ondergaat de komende jaren een enorme metamorfose. Het nu nog braakliggende terrein tegenover bloemenveiling Royal FloraHolland in Naaldwijk krijgt woningen, een schoolgebouw, een sporthal, bedrijfsgebouwen, parkeergarages, groen, water en ook hoogwaardig openbaar vervoer. Hoe dat laatste er precies uit gaat zien is nog ongewis. Wel of geen tracé voor een lightrail is nu buiten het masterplan Flora Campus Westland gehouden.