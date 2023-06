Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Maassluis

Dirigent ziet eerste concert met Musica als muzikale first date: ‘Een ontmoeting om elkaar beter te leren kennen’

Op zondag 25 juni is er een Zomerconcert dat eigenlijk een muzikale first date is tussen koor en dirigent. „Een eerste ontmoeting met een programma waarin mijn voorganger Gerard Breas nog aanwezig is maar ook ik qua tempo en klankkleur ben te horen”, beschrijft Harmen Cnossen, de nieuwe dirigent van de Westlandse korenvereniging Musica. „Een kennismaking waarbij we elkaar beter leren kennen.”