John is bijna 80 maar vraagt met toneelstuk aandacht voor dementie: ‘Belangrijk dat jongeren komen kijken’

Deze Westlandia-verdediger heeft al twee interlands op zijn naam: ‘Winst tegen Jordanië maakte me trots’

Jean Fritz Boom (23) stapte al vorig jaar zomer over naar Westlandia, maar door een zware blessure aan zijn rechterknie kwam hij niet in actie. Toch werd zijn contract verlengd en nu hunkert de in Haïti geboren verdediger naar meer speeltijd en wil hij de Naaldwijkse club terugbetalen.