Lopen langs de plekken waar de bommen vielen: bombardement Maassluis 80 jaar geleden

Gewonde bij brand in raffinade­rij; brandweer­wa­gen tikt onderweg ernaartoe een andere auto aan

Bij een brand in de raffinaderij van BP in de Rotterdamse haven is een man gewond geraakt. Hij heeft brandwonden opgelopen en wordt ter plekke behandeld. De brand ontstond in het gedeelte van de fabriek waar met ruwe aardolie wordt gewerkt.